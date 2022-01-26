Оптимизация и продвижение сайта

В команду ищем SEO. У нас гэмблинг проект с тематикой игры CS:GO и машин. Работа будет в формате Заказчик - Подрядчик. Требования к кандидату: опыт SEO оптимизации Гэмблинг сайтов или сайтов с тематикой CS:GO. В своих предложениях указывайте ...
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Есть сайт который нужно оптимизировать и поднять в выдаче Гугл. Сайт делался не профессионалом.
Если сотрудничество пройдет успешно, то есть еще задача на создание и продвижение сайта-магазина по готовому дизайну.
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