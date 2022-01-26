Оптимизация и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок640 просмотров
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Есть сайт который нужно оптимизировать и поднять в выдаче Гугл. Сайт делался не профессионалом.

Если сотрудничество пройдет успешно, то есть еще задача на создание и продвижение сайта-магазина по готовому дизайну.

2 года назад
guest_16433765331561
2 года в сервисе
Был
2 года назад