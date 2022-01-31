Работа со списком и создание ссылок.

$66
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка521 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть работы: Перед вами будет список страниц. Вам нужно вручную зайти на каждую страницу и проанализировать её по заранее оговоренным критериям. Также, по возможности, нужно будет сделать дубликат страницы, ссылки (по сути сделать регистрацию на сервисе, сайте).

Оплата предоставляется за каждые 100 проверенных (и в случае возможности, заполненных) ссылок. Суммарное время проверки 100 ссылок может занимать от 4-6 часов Вашего времени. После проверки первых 100 ссылок, потраченное время на проверку последующих заметно сокращается.

Более подробная инструкция о том, как нужно проводить анализ ссылки, как копировать ссылки и куда заполнять результат будет предоставлена перед началом работы.

Требования:

- Знание английского языка (уровень не ниже intermediate);

- Грамотность устной и письменной речи;

- Умение творчески подходить к решению нестандартных задач;

- Возможность общаться голосом в skype или telegram (только при первом знакомстве с администратором проекта для обсуждения деталей);

- Желателен опыт работы с SEO, однако это не является обязательным.

Если заинтересовало предложение, присылайте свои резюме со следующими данными (без них кандидатура рассматриваться не будет):

1. Имя

2. Возраст

3. Уровень владения английским языком

4. Skype или telegram

2 года назад
EugeneLost
Евгений 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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