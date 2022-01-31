Работа со списком и создание ссылок.

Необходимо составить SEO оптимизированное наименование товаров на Вайлдберриз. Большое количество товаров. Основная категория товары для дома, посуда и инвентарь. Сообщите, пожалуйста, информацию по опыту и кейсы, предложение по стоимости услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы: Перед вами будет список страниц. Вам нужно вручную зайти на каждую страницу и проанализировать её по заранее оговоренным критериям. Также, по возможности, нужно будет сделать дубликат страницы, ссылки (по сути сделать регистрацию на сервисе, сайте).
Оплата предоставляется за каждые 100 проверенных (и в случае возможности, заполненных) ссылок. Суммарное время проверки 100 ссылок может занимать от 4-6 часов Вашего времени. После проверки первых 100 ссылок, потраченное время на проверку последующих заметно сокращается.
Более подробная инструкция о том, как нужно проводить анализ ссылки, как копировать ссылки и куда заполнять результат будет предоставлена перед началом работы.
Требования:
- Знание английского языка (уровень не ниже intermediate);
- Грамотность устной и письменной речи;
- Умение творчески подходить к решению нестандартных задач;
- Возможность общаться голосом в skype или telegram (только при первом знакомстве с администратором проекта для обсуждения деталей);
- Желателен опыт работы с SEO, однако это не является обязательным.
Если заинтересовало предложение, присылайте свои резюме со следующими данными (без них кандидатура рассматриваться не будет):
1. Имя
2. Возраст
3. Уровень владения английским языком
4. Skype или telegram
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