Сделать отчет по тестовому заданию на serm

Цифровой профиль - это создание и продвижение в ТОП-20 поисковых систем целевой информации, которая будет надежно удерживать позиции

не позволяя нерелевантной информации входить в ТОП выдачи Яндекс и Google.

Целевая информация у каждого клиента своя и зависит от контекста: сфера деятельности, должность, цели цифрового профиля. Конечная задача, над которой работает команда по проекту - определить контекст,

подобрать релевантные персоне и ее деятельности площадки, создать целевой

контент и продвинуть его в ТОП выдачи.

Реализация продвижения созданного контента в ТОП Яндекс и Google - первичная задача SERM специалиста, но проявлять фантазию на всех

уровнях работы над проектом никто не отменял.

Тестовое задание максимально близко к области деятельности.

✔ Используйте максимум фантазии и с учетом любых бюджетов. ✔ Но любые действия и бюджет нужно обосновать: почему, как и зачем. Условия для выбора поискового запроса:

1. Общая частотность выше 100 по wordstat.yandex.ru

2. Публичная персона

3. Присутствие минимум 2 нецелевых материалов в ТОП-10 Яндекса/Google Задача: монополизировать (контролировать) топ-20 поисковой выдачи по

ключевым запросам о персоне (сочетания ФИО). Вводные по задаче: В ТОП-10 находятся 3 нерелевантные/ негативные/нецелевые ссылки, на второй странице еще 5 подобных ссылок. По типу нерелевантные/ негативные/нецелевые ссылки - это публикации СМИ, биографические ресурсы, информационные

сайты, картинки, видео ролики и т.д.

Для решения задачи требуется найти объект исследования самостоятельно, но он должен соответствовать

требованиям выше (не обязательно на 100%). Вы можете не иметь практического

опыта решения именно такой задачи, но вы должны попробовать ее решить

творчески, опираясь на ваши имеющиеся SEO-знания.

Задача:

1. Требуется описать за счет каких ресурсов/ площадок/ сайтов предполагается монополизировать выдачу (нужно

привести список таких ресурсов по типу, а не по названию, а также кратко

обосновать свой выбор).

2. Опишите, как именно вы планируете монополизировать выдачу, за счет каких SEO-работ?

3. Как вы определите сколько ресурсов/сайтов/площадок вам необходимо, чтобы монополизировать ТОП-20 выдачи?

4. На что вы будете смотреть/опираться (на какие конкретные цифровые параметры) для того, чтобы

подобрать ресурсы/площадки/сайты для продвижения?

5. Опишите, за счет чего выбранные вами ресурсы/площадки/сайты попадут в ТОП-20 выдачи и вытеснят

текущие ресурсы?

6. Перечислите, какие SEO-методы вы планируете и считаете целесообразным применить для решения подобной задачи.

Кратко обоснуйте применение каждого из методов. SERM-специалист 3

7. Какие SEO-инструменты вы будете использовать для решения данной задачи? Перечислите инструменты и кратко

поясните почему именно их вы выбрали, а также как именно они вам помогут.

8. Укажите какие специалисты/ресурсы вам потребуются для решения данной задачи. Обоснуйте наличие каждого

специалиста и его роль.

9. Рассчитайте сроки реализации проекта и опишите каждый из сегментов работы, чтобы было понятно, на что нужно

время, и какие работы за это время будут реализованы.

10. Рассчитайте бюджет на реализацию данной задачи. Нужно посчитать расходы на все работы, которые буду

реализованы, включая оплату подрядчиков, сервисов и всего того, что потребуется

для достижения результата по задаче. Расчет может быть очень примерным, точные

цифры не требуются.

11. Создайте техническое задание с требованиями по SEO для написания и публикации материалов на сторонних

площадках (внешних ресурсах). Цель написания и размещения этих материалов -

выход в ТОП-20 выдачи.