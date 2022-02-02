Сделать отчет по тестовому заданию на serm

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Цифровой профиль - это создание и продвижение в ТОП-20 поисковых систем целевой информации, которая будет надежно удерживать позиции
не позволяя нерелевантной информации входить в ТОП выдачи Яндекс и Google.
Целевая информация у каждого клиента своя и зависит от контекста: сфера деятельности, должность, цели цифрового профиля. Конечная задача, над которой работает команда по проекту - определить контекст,
подобрать релевантные персоне и ее деятельности площадки, создать целевой
контент и продвинуть его в ТОП выдачи.
Реализация продвижения созданного контента в ТОП Яндекс и Google - первичная задача SERM специалиста, но проявлять фантазию на всех
уровнях работы над проектом никто не отменял.
Тестовое задание максимально близко к области деятельности.
✔ Используйте максимум фантазии и с учетом любых бюджетов. ✔ Но любые действия и бюджет нужно обосновать: почему, как и зачем. Условия для выбора поискового запроса:
1. Общая частотность выше 100 по wordstat.yandex.ru
2. Публичная персона
3. Присутствие минимум 2 нецелевых материалов в ТОП-10 Яндекса/Google Задача: монополизировать (контролировать) топ-20 поисковой выдачи по
ключевым запросам о персоне (сочетания ФИО). Вводные по задаче: В ТОП-10 находятся 3 нерелевантные/ негативные/нецелевые ссылки, на второй странице еще 5 подобных ссылок. По типу нерелевантные/ негативные/нецелевые ссылки - это публикации СМИ, биографические ресурсы, информационные
сайты, картинки, видео ролики и т.д.
Для решения задачи требуется найти объект исследования самостоятельно, но он должен соответствовать
требованиям выше (не обязательно на 100%). Вы можете не иметь практического
опыта решения именно такой задачи, но вы должны попробовать ее решить
творчески, опираясь на ваши имеющиеся SEO-знания.
Задача:
1. Требуется описать за счет каких ресурсов/ площадок/ сайтов предполагается монополизировать выдачу (нужно
привести список таких ресурсов по типу, а не по названию, а также кратко
обосновать свой выбор).
2. Опишите, как именно вы планируете монополизировать выдачу, за счет каких SEO-работ?
3. Как вы определите сколько ресурсов/сайтов/площадок вам необходимо, чтобы монополизировать ТОП-20 выдачи?
4. На что вы будете смотреть/опираться (на какие конкретные цифровые параметры) для того, чтобы
подобрать ресурсы/площадки/сайты для продвижения?
5. Опишите, за счет чего выбранные вами ресурсы/площадки/сайты попадут в ТОП-20 выдачи и вытеснят
текущие ресурсы?
6. Перечислите, какие SEO-методы вы планируете и считаете целесообразным применить для решения подобной задачи.
Кратко обоснуйте применение каждого из методов. SERM-специалист 3
7. Какие SEO-инструменты вы будете использовать для решения данной задачи? Перечислите инструменты и кратко
поясните почему именно их вы выбрали, а также как именно они вам помогут.
8. Укажите какие специалисты/ресурсы вам потребуются для решения данной задачи. Обоснуйте наличие каждого
специалиста и его роль.
9. Рассчитайте сроки реализации проекта и опишите каждый из сегментов работы, чтобы было понятно, на что нужно
время, и какие работы за это время будут реализованы.
10. Рассчитайте бюджет на реализацию данной задачи. Нужно посчитать расходы на все работы, которые буду
реализованы, включая оплату подрядчиков, сервисов и всего того, что потребуется
для достижения результата по задаче. Расчет может быть очень примерным, точные
цифры не требуются.
11. Создайте техническое задание с требованиями по SEO для написания и публикации материалов на сторонних
площадках (внешних ресурсах). Цель написания и размещения этих материалов -
выход в ТОП-20 выдачи.
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