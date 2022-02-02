Продвижение на In my room и houzz.ru

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка511 просмотров
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Требуется продвижение аккаунта на площадках In my room и houzz.ru

Что нам нужно:

- Получение топ позиций в выдаче

- Увеличение посещаемости профиля

- Увеличение активности (Подписок, отзывов, сохранений и тд)

Требование к исполнителю:

- Наличие опыта продвижения аккаунтов на этих платформах

- Знание инструментов и механик, помогающих в продвижении

- Успешные Кейсы работы с реальными заказами после работ по продвижению

Цена договорная

Наталия

2 года назад
guest_164380313208
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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