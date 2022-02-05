Продвижение в Авито

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Коллеги!

Необходимо с нуля продвигать товары на Авито.

Корпусная и мягкая мебель. По г. Сызрань.

Исходные данные по каждой позиции - по 1 фото, характеристики, цена. Стартовать с 200 объявлений, я думаю.

Напишите стоимость услуг и опыт.

2 года назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад