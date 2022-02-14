👍👍👍 Осторожно! Со мной сайты начинают реально работать и приносить пользу! 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Пётр и я интернет-маркетолог из Екатеринбурга. Мне 24 года, холост и живу в одной квартире с роботом пылесосом. Я действующий интернет-маркетолог в веб-студии своего города, поэтому актуальность знаний и проектов прям пруд пруди.

А еще боюсь всяких букашек. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток».

👉 Я буду полезен, если у вас стоят задачи в таких тема, как:

- SEO аудит, оптимизация, продвижение

- SMM - продвижение

- Продвижение мобильных приложений

Я нацелен на результат, но реально оцениваю ситуацию и масштаб работ. Поэтому, не ругайтесь, если я вам говорю, что SEO-продвижение занимает от 3-х месяцев. Ведь это работа большая и требует профессионального подхода.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Я самозанятый

Если у вас ИП или организация, то всегда сможем обговорить условия и подписать все официально. Я за честный и открытый бизнес.