👋 Привет!
Меня зовут Пётр и я интернет-маркетолог из Екатеринбурга. Мне 24 года, холост и живу в одной квартире с роботом пылесосом. Я действующий интернет-маркетолог в веб-студии своего города, поэтому актуальность знаний и проектов прям пруд пруди.
А еще боюсь всяких букашек. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток».
👉 Я буду полезен, если у вас стоят задачи в таких тема, как:
- SEO аудит, оптимизация, продвижение
- SMM - продвижение
- Продвижение мобильных приложений
Я нацелен на результат, но реально оцениваю ситуацию и масштаб работ. Поэтому, не ругайтесь, если я вам говорю, что SEO-продвижение занимает от 3-х месяцев. Ведь это работа большая и требует профессионального подхода.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!