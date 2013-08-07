Решить некоторые гугл ошибки в интернет-сайте

В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться. Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)” Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки. Вытягивать данные о товарах, ...
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В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.
Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”
Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.
Отдельные задания я пронумеровал. Можно браться не за все, указывайте это в своих заявках.
1) Сменилась страница в поиске Гугла
Оказалось, вместо статьи стала страница фильтра –
https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/khimiya-dlya-bassejnov/hth-khimiya-dlya-basejnov-proizv-f
antsiya/dezinfektsiya-bez-khlora-2013-08-07/
Как она сгенерировалась? Надо придумать как решить и почему…
https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/khimiya-dlya-bassejnov/hth-khimiya-dlya-basejnov-proizv-f
antsiya/ - ведь здесь нет фильтров.
2) Новые сообщения об ошибках в панели Гугла
(ФОТО Задание 8)
(ФОТО Задание 8.2)
(ФОТО Задание 8.4)
https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/obogrev-vody/teploobmenniki/
(ФОТО Задание 8.5)
https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/obogrev-vody/teplovye-nasosy-dlya-bassejna-vozdukh-voz
3) Больше новых ошибок, нужно исправить
(ФОТО Задание 10)
(ФОТО Задание 10.1)
Ексель файл с количеством страниц прилагаем
(ФОТО Задание 10.2)
"item": "/ua/otoplenie-i-gvs-2/otopitelnye-kotly/"
Страница - https://waterstore.com.ua/baxi-eco-4s-1.24-f-24-kvt-turbirovannyj-kotel-gazovyj-odnokonturnyj/
(ФОТО Задание 10.3)
4) Необходимо настроить фид для сайта https://waterstore.com.ua
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