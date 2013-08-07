Решить некоторые гугл ошибки в интернет-сайте

В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.

Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”

Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.

Отдельные задания я пронумеровал. Можно браться не за все, указывайте это в своих заявках.

1) Сменилась страница в поиске Гугла

Оказалось, вместо статьи стала страница фильтра –

https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/khimiya-dlya-bassejnov/hth-khimiya-dlya-basejnov-proizv-f

antsiya/dezinfektsiya-bez-khlora-2013-08-07/

Как она сгенерировалась? Надо придумать как решить и почему…

https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/khimiya-dlya-bassejnov/hth-khimiya-dlya-basejnov-proizv-f

antsiya/ - ведь здесь нет фильтров.

2) Новые сообщения об ошибках в панели Гугла

(ФОТО Задание 8)

(ФОТО Задание 8.2)

(ФОТО Задание 8.4)

https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/obogrev-vody/teploobmenniki/

(ФОТО Задание 8.5)

https://waterstore.com.ua/oborudovanie-dlya-bassejnov/obogrev-vody/teplovye-nasosy-dlya-bassejna-vozdukh-voz

ukh/

3) Больше новых ошибок, нужно исправить

(ФОТО Задание 10)

(ФОТО Задание 10.1)

Ексель файл с количеством страниц прилагаем

(ФОТО Задание 10.2)

"item": "/ua/otoplenie-i-gvs-2/otopitelnye-kotly/"

Страница - https://waterstore.com.ua/baxi-eco-4s-1.24-f-24-kvt-turbirovannyj-kotel-gazovyj-odnokonturnyj/

(ФОТО Задание 10.3)

4) Необходимо настроить фид для сайта https://waterstore.com.ua