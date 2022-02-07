SEO Продвижение портала (долгосрочный проект) 20-100тр

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки608 просмотров
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Требуется SEO продвижение портала.

Ищу специалистов под проект для работы в долгосрочной перспективе.

Тематика: Выписки ЕГРН и все что связано с кадастровыми работами (топосъемка, межевание, вынос границ и т.д.)

Сайт давно вышел за рамки простого сайта услуг и перерос в портал с большой структурой.

Рассмотрю работу нескольких SEO специалистов (junior, middle, senior). Опыт работы должен быть более 1 года (для начинающих), от 2-х лет для middle или senior.

Подробности по проекту в файле.

2 года назад
tolstenkoaa
Александр 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад