Анализ конкурентов

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки620 просмотров
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1. Анализ конкурентов

2. Seo-аудит и ux/ui аудит существуещего сайта и план на улучшение. Выполняю вручную + SEranking.

3. Составление семантического ядра и из копирайтерам.

По срокам ориентировочно 17-20 дней.

Цена 100$. Работа по предоплате 50%.

2 года назад
Grizzli19852020
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 года назад
$50
20 дней
RUBUAHWMZ
Работа не выполнена. Деньги оплачены на перед. На связь не выходит