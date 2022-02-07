Комплексное продвижение nft проекта

$1000
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1. Разработка маркетингового плана продвижения nft коллекции (гивы, коллаборации, привлечение инфлюенсеров и т.д.)

2. Ведение на английском языке твитер и дискорд проекта

!!! Без примеров продвижения не менее 2-х успешных nft проектов не пишите !!!

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв