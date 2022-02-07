SEO оптимизация с ведением

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок600 просмотров
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Что мы хотим видеть:

Реальную работу с достижением поставленных результатов.

Еженедельный отчет о проделанной работе

Установление четких временных границ достижение результата.

Сразу скажу, сайту уже 2 года работали с многими СЕО специалистами, но результат нас не устаивал, мы довольно хорошо разбираемся в СЕО оптимизации, по этому не надо говорить что то по типу, да тут H1 и дискрипшен поправить все заработает, и делать это месяц.

Пред началом работы обязательно от вас полный аудит и пошаговый план работы с четкими сроками.

Рассматриваем кандидатов только на долгосрок.

При заинтересованности предоставим вси информацию по метрике и позициям за 2 года.

2 года назад
guest_16442495997285
2 года в сервисе
Был
2 года назад