SEO оптимизация с ведением

Что мы хотим видеть:

Реальную работу с достижением поставленных результатов.

Еженедельный отчет о проделанной работе

Установление четких временных границ достижение результата.

Сразу скажу, сайту уже 2 года работали с многими СЕО специалистами, но результат нас не устаивал, мы довольно хорошо разбираемся в СЕО оптимизации, по этому не надо говорить что то по типу, да тут H1 и дискрипшен поправить все заработает, и делать это месяц.

Пред началом работы обязательно от вас полный аудит и пошаговый план работы с четкими сроками.

Рассматриваем кандидатов только на долгосрок.

При заинтересованности предоставим вси информацию по метрике и позициям за 2 года.