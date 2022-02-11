Составить рекомендации по SEO

1) Провести анализ на самые часто используемые слова на старом сайте Среды (sreda org). Частотный контент-анализ: например, 30-50 самых частых слов (без служебных, м б только существительные), - во всех текстовых материалах на sreda.org 2) Выделить ...
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Добрый день!
Мы разрабатываем образовательный онлайн проект и хотим сделать вводный аудит, чтобы правильно заложить структуру и быть готовыми технически, а так же составить план развития.
Хотим доверить процесс опытному специалисту с успешными кейсами.
В дальнейшем возможно проектное сотрудничество.
Предлагайте сроки и стоимость.
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