Составление семантического ядра и консультация по дальнейшему SEO-прод

1) Провести анализ на самые часто используемые слова на старом сайте Среды (sreda org).

Частотный контент-анализ: например, 30-50 самых частых слов (без служебных, м б только существительные), - во всех текстовых материалах на sreda.org

2) Выделить оптимальное смысловое ядро для нового сайта Среды.

Задача: понять, через какие ключевые целевые запросы (через какие слова) оптимально перейти к топ-запросам по группе «новая Среда», учитывая самые частые слова на имеемом сайте Среды.

3) Как оптимально составлять и seo-адаптировать страницы сайта для попадания в топ по запросам ВРЕМЯ, ВОВРЕМЯ, СЕГОДНЯ (без анти-рейтинга)