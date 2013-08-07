SEO продвижение геодезической компании

Ищу SEO специалистов (junior, middle, senior) для долгосрочной работы.

Требуется продвижение геодезической компании https://geomergroup.ru/

Проект давно вышел за рамки обычного сайта услуг, превратившись в портал.

На сайте есть публичная карта, блог, другие города.

Рассмотрим работу нескольких специалистов и помощников на постоянной основе.

Задача: продвинуть проект по важным ключам

Подробности по проекту в прикрепленном файле. Если нужны доступы в к метрике/вебмастеру предоставлю на анализ.

Что хочется увидеть в отклике на задачу?

- Не шаблонный ответ. Если интересно работать в долгую, а не искать постоянно клиента.

- Что бы вы делали с сайтом 1 и 2 месяц (Проект не нулевой, намеченные работы есть. Расскажу в переписке, после вашего ответа.)