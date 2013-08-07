SEO продвижение геодезической компании

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок612 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу SEO специалистов (junior, middle, senior) для долгосрочной работы.

Требуется продвижение геодезической компании https://geomergroup.ru/

Проект давно вышел за рамки обычного сайта услуг, превратившись в портал.

На сайте есть публичная карта, блог, другие города.

Рассмотрим работу нескольких специалистов и помощников на постоянной основе. 

Задача: продвинуть проект по важным ключам

Подробности по проекту в прикрепленном файле. Если нужны доступы в к метрике/вебмастеру предоставлю на анализ.

Что хочется увидеть в отклике на задачу?

- Не шаблонный ответ. Если интересно работать в долгую, а не искать постоянно клиента.

- Что бы вы делали с сайтом 1 и 2 месяц (Проект не нулевой, намеченные работы есть. Расскажу в переписке, после вашего ответа.)

2 года назад
tolstenkoaa
Александр 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Аудит форума, сео оптимизация, вывести в ТОП.

    Внимание уважаемые исполнители МЕГА ВАЖНО, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет. Все не конгруэнтные запросы в СПАМ. Пишите сразу с реальными примерами работ, тема у нас не Белая (книги, игрушки ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • СЕО сайта

    Отимизация сайта для СЕО-продвижения. СЕО-продвижение сайта. Сайт в зоне .BY , категория "красота и здоровье"

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизация сайта

    Добрый день! Нужен специалист по оптимизации сайта. Возникла ошибка при переходе на новую версию php.  И переодически выскакивает ошибка 503 waffen-joray.ch

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO оптимизация с ведением

    $200

    Что мы хотим видеть: Реальную работу с достижением поставленных результатов. Еженедельный отчет о проделанной работе Установление четких временных границ достижение результата. Сразу скажу, сайту уже 2 года работали с многими СЕО специалистами, но результат нас не устаивал, мы довольно ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO Продвижение портала (долгосрочный проект) 20-100тр

    Требуется SEO продвижение портала. Ищу специалистов под проект для работы в долгосрочной перспективе. Тематика: Выписки ЕГРН и все что связано с кадастровыми работами (топосъемка, межевание, вынос границ и т.д.) Сайт давно вышел за рамки ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Комплексное продвижение nft проекта

    $1000

    1. Разработка маркетингового плана продвижения nft коллекции (гивы, коллаборации, привлечение инфлюенсеров и т.д.) 2. Ведение на английском языке твитер и дискорд проекта !!! Без примеров продвижения не менее 2-х успешных nft проектов не пишите !!!

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анализ конкурентов

    1. Анализ конкурентов 2. Seo-аудит и ux/ui аудит существуещего сайта и план на улучшение. Выполняю вручную + SEranking. 3. Составление семантического ядра и из копирайтерам. По срокам ориентировочно 17-20 дней. Цена 100$. Работа по предоплате 50%.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Решить некоторые гугл ошибки в интернет-сайте

    В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться. Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)” Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки. Отдельные задания я пронумеровал. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вытягивать данные о товарах для сниппета

    В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться. Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)” Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки. Вытягивать данные о товарах, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад