SEO продвижение геодезической компании

Внимание уважаемые исполнители МЕГА ВАЖНО, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет. Все не конгруэнтные запросы в СПАМ. Пишите сразу с реальными примерами работ, тема у нас не Белая (книги, игрушки ...
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Ищу SEO специалистов (junior, middle, senior) для долгосрочной работы.
Требуется продвижение геодезической компании https://geomergroup.ru/
Проект давно вышел за рамки обычного сайта услуг, превратившись в портал.
На сайте есть публичная карта, блог, другие города.
Рассмотрим работу нескольких специалистов и помощников на постоянной основе.
Задача: продвинуть проект по важным ключам
Подробности по проекту в прикрепленном файле. Если нужны доступы в к метрике/вебмастеру предоставлю на анализ.
Что хочется увидеть в отклике на задачу?
- Не шаблонный ответ. Если интересно работать в долгую, а не искать постоянно клиента.
- Что бы вы делали с сайтом 1 и 2 месяц (Проект не нулевой, намеченные работы есть. Расскажу в переписке, после вашего ответа.)
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