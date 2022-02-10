https://xn-----6kcbbhcd3cqfji2aecghwl1b.xn--p1ai/ Домену почти год, сайт развернули на нем не так давно, 1-2 месяца назад, плохо ранжируется

Нужен качественный аудит сайта , плачу 15 000 рублей и последующие работы, не более 30 000 рублей в месяц. Изучите мой сайт и сделайте предложение.

Пустые спамные сообщения буду удалять, пока не изучите сайт - предложения просьба не делать!