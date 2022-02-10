Аудит интернет магазина

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка700 просмотров
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https://highlevel-store.ru/ плохо ранжируется куплена куча ссылок, льётся пф, позиции колом стоят... склеили дропа на него, безтолку

Готов заплатить за качественный аудит 30 000 рублей и последующие работы, не более 80 000 рублей в месяц. Изучите сайт и сделайте предложение.

2 года назад
antik2k
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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