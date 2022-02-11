Аудит интернет магазина, сео оптимизация, вывести в ТОП

Внимание уважаемые исполнители, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет.

На первом этапе нужен грамотный анализ есть сайт (старше 3 лет) .

Пишите сразу с реальными примерами Ваших работ, а не скачанными с интернет просторов которые никому ненужны.

Мы ищем СЕО спеца который имел реальный и успешный опыт в продвижении такой темы как:

(головные уборы, кожгалантерея, солнцезащитые очки).

Задачи:

Сделать глубокий аудит сайта Shapochki.com.ua задача сделать его интересным и удобным для Поисковиков и Посетителей. Возможно в меню и под меню добавить некоторые пункты.

1 . Юзабилити сайта с рекомендациямии по оптимизации для клиентов и поисковиков.

2. Проанализировать основных конкурентов. (торговые площадки не трогаем)

Кожгалантерея:

https://estro.ua/catalog/sumki

https://modnotak.com.ua/

https://wallet.uа

https://11bags.com.ua/

https://estro.ua/catalog/sumki

Кепки чоловічі:

https://answear.ua/k/vin/aksesuary/shapky-ta-kapelyukhy/kepki

Кепки жіночі:

https://www.reserved.com/ua/uk/1948h-99x/czapka-k-re?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-kMS1cVvpFOfrApHNwKSPBya-vQCj19BHrOUq-5_8hEhKWz_r38GQUaAu-jEALw_wcB

Окуляри, кепки, Ч.Ж.

https://luckylook.com.ua/

https://my-kepka.com/

https://glasses.ua/

3. Подготовить перечень технических проблем сайта.

4.Рекомендации по внутренней оптимизации сайта.

5. Рекомендации по внешней оптимизации сайта.

6. Любые ваши замечания и предложения, как специалиста - что нужно добавить, дополнить

по СЕО продвижению.

Сайт для SEO-анализа:

Если надо, предоставляю доступ к Google Search Console, Google Analytics.

Пишите Вашу цену и сроки выполнения в личку.

Если сработаемся, будем дальше сотрудничать.