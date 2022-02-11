Добрый день! Мы разрабатываем образовательный онлайн проект и хотим сделать вводный аудит, чтобы правильно заложить структуру и быть готовыми технически, а так же составить план развития. Хотим доверить процесс опытному специалисту с успешными кейсами. В дальнейшем возможно проектное ...
Аудит интернет магазина, сео оптимизация, вывести в ТОП
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание уважаемые исполнители, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет.
На первом этапе нужен грамотный анализ есть сайт (старше 3 лет) .
Пишите сразу с реальными примерами Ваших работ, а не скачанными с интернет просторов которые никому ненужны.
Мы ищем СЕО спеца который имел реальный и успешный опыт в продвижении такой темы как:
(головные уборы, кожгалантерея, солнцезащитые очки).
Задачи:
Сделать глубокий аудит сайта Shapochki.com.ua задача сделать его интересным и удобным для Поисковиков и Посетителей. Возможно в меню и под меню добавить некоторые пункты.
1 . Юзабилити сайта с рекомендациямии по оптимизации для клиентов и поисковиков.
2. Проанализировать основных конкурентов. (торговые площадки не трогаем)
Кожгалантерея:
https://estro.ua/catalog/sumki
https://estro.ua/catalog/sumki
Кепки чоловічі:
https://answear.ua/k/vin/aksesuary/shapky-ta-kapelyukhy/kepki
Кепки жіночі:
https://www.reserved.com/ua/uk/1948h-99x/czapka-k-re?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-kMS1cVvpFOfrApHNwKSPBya-vQCj19BHrOUq-5_8hEhKWz_r38GQUaAu-jEALw_wcB
Окуляри, кепки, Ч.Ж.
3. Подготовить перечень технических проблем сайта.
4.Рекомендации по внутренней оптимизации сайта.
5. Рекомендации по внешней оптимизации сайта.
6. Любые ваши замечания и предложения, как специалиста - что нужно добавить, дополнить
по СЕО продвижению.
Сайт для SEO-анализа:
Если надо, предоставляю доступ к Google Search Console, Google Analytics.
Пишите Вашу цену и сроки выполнения в личку.
Если сработаемся, будем дальше сотрудничать.
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