Нужен аудит сайта Битрикс

Внимание уважаемые исполнители, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет. На первом этапе нужен грамотный анализ есть сайт (старше 3 лет) . Пишите сразу с реальными примерами Ваших работ, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте есть сайты на Битриксе нужен аудит под SEO
сайт akz1.ru
- Похожие заказы
- $110Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Данная задача подразумевает под собою наличивание навыков линкбилдинга (проверка ссылок, понимание правильных ссылок с точки зрения SEO оптимизации и т.д.). В идеале ищем человека на постоянное выполнение работы.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть блог по бухгалтерскому учёту https://buhgalterov.net/ . Нужен оптимизатор, который сможет вытащить его по трафику до 100 000 кликов месяц. Ожидаем такой рост в течение 6 месяцев – года. Вообще, неплохо бы понять, сколько статей в месяц надо ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Мы разрабатываем образовательный онлайн проект и хотим сделать вводный аудит, чтобы правильно заложить структуру и быть готовыми технически, а так же составить план развития. Хотим доверить процесс опытному специалисту с успешными кейсами. В дальнейшем возможно проектное ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
1) Провести анализ на самые часто используемые слова на старом сайте Среды (sreda org). Частотный контент-анализ: например, 30-50 самых частых слов (без служебных, м б только существительные), - во всех текстовых материалах на sreda.org 2) Выделить ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
https://highlevel-store.ru/ плохо ранжируется куплена куча ссылок, льётся пф, позиции колом стоят... склеили дропа на него, безтолку Готов заплатить за качественный аудит 30 000 рублей и последующие работы, не более 80 000 рублей в месяц. Изучите сайт и ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $500
https://xn-----6kcbbhfu0bfdcki4aej3b7a.xn--p1ai/ плохо ранжируется Готов заплатить за качественный аудит 30 000 рублей и последующие работы, не более 60 000 рублей в месяц. Детально изучите сайт прежде чем высылать своё предложение! есть косяки или их нет, все ли ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
https://xn-----6kcbbhcd3cqfji2aecghwl1b.xn--p1ai/ Домену почти год, сайт развернули на нем не так давно, 1-2 месяца назад, плохо ранжируется Нужен качественный аудит сайта , плачу 15 000 рублей и последующие работы, не более 30 000 рублей в месяц. ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужна СЕО оптимизация сайта. Гугл выплюнул из индекса 26 (из 33) страниц и я не знаю почему. Со стороны Яндекса все ок. [url=https://provisawork.pl/]https://provisawork.pl/ [/url]Нужен анализ всего, что сейчас происходит. Рекомендации по дальнейшим действиям.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу SEO специалистов (junior, middle, senior) для долгосрочной работы. Требуется продвижение геодезической компании [url=https://geomergroup.ru/]https://geomergroup.ru/[/url] Проект давно вышел за рамки обычного сайта услуг, превратившись в портал. На сайте есть публичная карта, блог, другие города. Рассмотрим работу нескольких специалистов и помощников на постоянной ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт2 года назад