Нужно сверстать сайт на WORDPRESS по готовому дизайну

$600
Системы управления (CMS)Открыт1 заявка4 просмотра
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Нужно сверстать сайт на Wordpress по готовому дизайну. Ссылка на дизайн https://www.figma.com/file/RCXqXDM38EhchIFwF3HMvl/qubea-london?type=design&node-id=101%3A2132&mode=design&t=FsXlJ7i6uigotRn8-1

WordPressСайт на WordPress
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