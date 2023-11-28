Маска для поля Телефон (поменять в коде на укр формат)

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В архиве - готовый код для маски телефона

Источник - https://www.youtube.com/watch?v=Lxj_v5z0xRE&t=2665s

Нужно поправить скрипт под украинские форматы номеров

23 дня назад
Елена
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