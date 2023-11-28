У нас есть сайт по поиску отелей. У него есть внутри поиск, который работает по одному апи с ценами. Сайт на ларавел, но он старый - был написал в 2017 году. ...
Маска для поля Телефон (поменять в коде на укр формат)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В архиве - готовый код для маски телефона
Источник - https://www.youtube.com/watch?v=Lxj_v5z0xRE&t=2665s
Нужно поправить скрипт под украинские форматы номеров
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