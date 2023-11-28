Написать скрипт, вызывающий API (Google SC) и отбражает результат

$200
Веб-программированиеОткрыт6 заявок158 просмотров
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Детальное ТЗ по ссылке ниже.

Просьба в заявке указать технлогии (фреймворки и языки реализации)

https://docs.google.com/document/d/1H05K7I5lMW2DvZ9Z_BgC6DK1plZ1nnOwUCbnShJdaOY/edit

Оплата по факту либо БС.

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