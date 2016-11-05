Kyrbi21

Эмиль Докукин Kyrbi21

 
33 годаРоссия/Сарапул
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Make design great again

Всем привет.

Меня зовут Эмиль, я являюсь UI/UX Веб Дизайнером. Работаю в Photoshop уже более 3 лет, имею опыт в создании многостраничных, адаптивных, сайтов со сложной инфографикой. Также имею навык адаптивной вёрстки, знаю: html, css, bootstrap, sass и немного js : )

Мой сайт: https://emildok.github.io/me/

Система работы со мной:

- Сначала я провожу анализ данного проекта.

(исследую конкурентов, выделяю сильные и слабые стороны).

- Создаю структуру сайта, исходя из анализа.

- Согласовываем с заказчиком, уточняю пожелания по стилистике.

- Предоплата 30%.

- Приступаю к дизайну.

- В дизайн обязательно входят предусмотрение кликабельности и анимации всех элементов.

  Также если используется bootstrap сетка, безусловно в дизайне она будет присутствовать и 

  всё будет выравнено по ней.

- Если всё устраивает я подчищаю дизайн, собираю всё по папкам для удобной вёрстки

  (как правило всё уже распределено аккуратно по папкам - привычка).

- Заказчик оплачивает работу и получает исходники, готовые к быстрой вёрстке.

- Заказчик радуется жизни))

JavascriptHTMLCSSBootstrapSASSPhotoshopИнфографика
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Sho_Me
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Отретушировать фото
Эмиль отлично справился с заданием!
Прекрасный заказчик, чёткая и понятная постановка задачи, ни с чем проблем не возникло, всё чётко и грамотно! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
gosvyat
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн на modx Revo
Прекрасная работа! Всё сделано идеально и без каких либо замечаний. Всё в срок и даже раньше. Весьма рекомендую к сотрудничеству.
Постановка задачи - 10/10 Обратная связь - 10/10 Оплата своевременная, рекомендую!
Ответный отзыв
Textpattern
Евгений 
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать текстовый баннер
Задача несложная, но тут важна была скорость. Сделано быстро, хорошо. Благодарю за отзывчивость!
Хороший заказчик, чётко поставил задачу, полностью описал её. Не было никаких задержек, всё классно!
Ответный отзыв
ReloadStudio
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Дизайн 2-ух страничного сайта
Великолепная работа. Выполнил в очень сжатые сроки. Профессионал своего дела. Буду работать с Эмилем на постоянной основе.
Прекрасный заказчик, расставил всё по полочкам, создал полную картинку того, что ему нужно, оплата без задержек, молодец! ;)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $46от 5 часов
нет рейтинга