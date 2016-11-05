Всем привет.
Меня зовут Эмиль, я являюсь UI/UX Веб Дизайнером. Работаю в Photoshop уже более 3 лет, имею опыт в создании многостраничных, адаптивных, сайтов со сложной инфографикой. Также имею навык адаптивной вёрстки, знаю: html, css, bootstrap, sass и немного js : )
Мой сайт: https://emildok.github.io/me/
Система работы со мной:
- Сначала я провожу анализ данного проекта.
(исследую конкурентов, выделяю сильные и слабые стороны).
- Создаю структуру сайта, исходя из анализа.
- Согласовываем с заказчиком, уточняю пожелания по стилистике.
- Предоплата 30%.
- Приступаю к дизайну.
- В дизайн обязательно входят предусмотрение кликабельности и анимации всех элементов.
Также если используется bootstrap сетка, безусловно в дизайне она будет присутствовать и
всё будет выравнено по ней.
- Если всё устраивает я подчищаю дизайн, собираю всё по папкам для удобной вёрстки
(как правило всё уже распределено аккуратно по папкам - привычка).
- Заказчик оплачивает работу и получает исходники, готовые к быстрой вёрстке.
- Заказчик радуется жизни))
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