Make design great again

Всем привет.

Меня зовут Эмиль, я являюсь UI/UX Веб Дизайнером. Работаю в Photoshop уже более 3 лет, имею опыт в создании многостраничных, адаптивных, сайтов со сложной инфографикой. Также имею навык адаптивной вёрстки, знаю: html, css, bootstrap, sass и немного js : )

Мой сайт: https://emildok.github.io/me/

Система работы со мной:

- Сначала я провожу анализ данного проекта.

(исследую конкурентов, выделяю сильные и слабые стороны).

- Создаю структуру сайта, исходя из анализа.

- Согласовываем с заказчиком, уточняю пожелания по стилистике.

- Предоплата 30%.

- Приступаю к дизайну.

- В дизайн обязательно входят предусмотрение кликабельности и анимации всех элементов.

Также если используется bootstrap сетка, безусловно в дизайне она будет присутствовать и

всё будет выравнено по ней.

- Если всё устраивает я подчищаю дизайн, собираю всё по папкам для удобной вёрстки

(как правило всё уже распределено аккуратно по папкам - привычка).

- Заказчик оплачивает работу и получает исходники, готовые к быстрой вёрстке.

- Заказчик радуется жизни))