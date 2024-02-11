Образование:
Каменец-Подольский национальный университет имени И. Огиенко
Факультет украинской филологии и журналистики, Специальность - Журналистика (Реклама и связи с общественностью), Каменец-Подольский
Высшее, с 2016 по 2020 (4 года)
Дополнительное образование:
-English for Media Literacy (2018, 1 месяц)
-Ознакомительная онлайн-практика в ПриватБанке, уровень подготовки «Консультант по банковскому обслуживанию» (2018)
-Сертификат Цифрограмм 1.0 для граждан (https://osvita.diia.gov.ua/digigram-share/UJ7rp_zaqJOfVb-kaFvfAK2CJZNi6XlL)
Навыки работы с компьютером:
-Умелый пользователь ПК.
-Пользуюсь компьютером более 10 лет для набора текстов, досуга и т.п.;
-Хорошо владею пакетом MC Office.
-Опыт установки Windows.
Знание языков
Украинский — свободно
Русский — свободно
Английский - начальный
Польский - средний