Образование:

Каменец-Подольский национальный университет имени И. Огиенко

Факультет украинской филологии и журналистики, Специальность - Журналистика (Реклама и связи с общественностью), Каменец-Подольский

Высшее, с 2016 по 2020 (4 года)

Дополнительное образование:

-English for Media Literacy (2018, 1 месяц)

-Ознакомительная онлайн-практика в ПриватБанке, уровень подготовки «Консультант по банковскому обслуживанию» (2018)

-Сертификат Цифрограмм 1.0 для граждан (https://osvita.diia.gov.ua/digigram-share/UJ7rp_zaqJOfVb-kaFvfAK2CJZNi6XlL)

Навыки работы с компьютером:

-Умелый пользователь ПК.

-Пользуюсь компьютером более 10 лет для набора текстов, досуга и т.п.;

-Хорошо владею пакетом MC Office.

-Опыт установки Windows.

Знание языков

Украинский — свободно

Русский — свободно

Английский - начальный

Польский - средний