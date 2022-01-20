Инстаграм - транскрибатор и копирайтер постов. Тема - услуги по Китаю

КопирайтингЗакрыт8 заявок600 просмотров
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Ищем специалиста, который сможет для поста транскрибировать аудио в текст, а также его подкорректировать.

Тематика - услуги по Китаю (закуп товара, проверки, переговоры).

Сообщения будут наговариваться на неделю вперед.

В ответном сообщении укажите ссылку на ваше портфолио по транскрибации для Инстраграм (объем поста меньше, чем в текстах на сайтах)

2 года назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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