Инстаграм - транскрибатор и копирайтер постов. Тема - услуги по Китаю

Ищем специалиста, который сможет для поста транскрибировать аудио в текст, а также его подкорректировать.

Тематика - услуги по Китаю (закуп товара, проверки, переговоры).

Сообщения будут наговариваться на неделю вперед.

В ответном сообщении укажите ссылку на ваше портфолио по транскрибации для Инстраграм (объем поста меньше, чем в текстах на сайтах)