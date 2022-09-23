Требуется рерайт интересных новостей с Яндекс Новости с последующим размещением на сайте. Объем новостей от 500 до 1500 знаков. Работа осуществляется по рабочим дням с возможностью отложенных публикаций через ЦМС DataLife Engine. Указание ценника в рублях обязательно. Оплата каждую неделю, при успешном сотрудничестве возможны другие проекты.
Рерайт статьи
Здравствуйте. Ищу копирайтер, который сейчас сможет приступить к работе. Нужно сделать рерайт статьи. Оплата 50 р.-1000 символов. Все подробности в лс.
Заявки фрилансеров
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