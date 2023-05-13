По образованию - провизор. В моем активе много статей на медицинскую тематику и не только. Отличаюсь скрупулезностью, грамотностью, ответственностью.
Привожу некоторые работы, выполненные мною:
https://mkcsokol.ru/articles/kak-osteopatiya-ostanavlivaet-bol
https://blah.ru/kraniotomia-trepanaciya/
https://xn----7sbjjnqfpcb1ajddhb7p8a.xn--p1ai/udalenie-zuba-cena#
https://vsezhenshen.ru/ehinatseya-dlya-detej.html
https://zen.yandex.ru/media/romanus666/kto-ona-jena-znamenitogo-francuzskogo-futbolista-franka-riberi-5fea24119801494ed89424ed
https://zen.yandex.ru/media/memory/zachem-kitaicy-otrascivali-25santimetrovye-nogti-5fb16341b321633937b46040
Тексты пишу грамотные и информативные, уникальные, структурированные, без воды, с ключевыми и LSI-словами.
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