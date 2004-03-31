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Вадим
RainStar
RainStar
21 год
3 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Начинающий 3д художник
Хорошо обращаюсь с компьютером, дружелюбен, исполнителен
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Скамейка
1 просмотр
Полка
нет просмотров
Персонаж из игры "Zelda breath of the wild"
4 просмотра
Герой из игры "Hollow knight"
14 просмотров
Кольцо в пещере
1 просмотр
Кольцо в пустоте
1 просмотр
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