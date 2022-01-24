Модель и курсовая в программе SOLIDWORKS

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Тема: Разработка технологии врезки задвижки в систему трубопровода с диаметром трубы 500 мм и толщиной стенки 5 мм.

Нужна модель в 3D в программе SOLIDWORKS 

От себя разрабатывать ничего не надо, все данные берем с нормативной документации.

2 года назад
guest_16432415704209
2 года в сервисе
Был
2 года назад