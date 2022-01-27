Курсовая работа

Нужно написать курсовую, рабочую программу к ней и презентацию, берите вариант 7. Методичка и пример презентации прикреплены, так же есть пример курсовой правильно сделанный но с другим вариантом. Нужно переделать курсовую под 7 вариант указанный в методичке и сделать программу под эту курсовую