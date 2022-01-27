Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка556 просмотров
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Нужно написать курсовую, рабочую программу к ней и презентацию, берите вариант 7. Методичка и пример презентации прикреплены, так же есть пример курсовой правильно сделанный но с другим вариантом. Нужно переделать курсовую под 7 вариант указанный в методичке и сделать программу под эту курсовую

2 года назад
alex1O2
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад