Курсовая по производству сварных конструкций

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Разработка технологии врезки задвижки в систему трубопровода с диаметром трубы 500 мм и толщиной стенки 5 мм.

2 года назад
guest_16432415704209
2 года в сервисе
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2 года назад