Рерайт статьи про снегоход

Добрый день. Требуется написать несколько текстов на тему криптовалюты. Ничего сложного, просто рерайт, исходник есть. Разделю на несколько исполнителей. Сделать нужно на среду. Статьи небольшие. Ключей нет, все просто до невозможности. Уникальность требуется хотя бы 90%. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать рерайт статьи "Почему важно консервировать снегоход" и довести уникальность текста до уровня не ниже 80% по текст.ру.
Дедлайн: вечер 14 февраля
Размер статьи: плюс/минус 2500-3000 символом с пробелами.
Стоимость: 1000 знаков с пробелами = 50 рублей
+ Использовать в тексте следующие фразы (число, падеж, порядок слов в данных словосочетаниях можно менять):
снегоход спб
снегоход кроссовый
утилитарный снегоход
купить снегоход
туристический снегоход
Данные фразы выделить в тексте красным
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