Статьи на футбольную тематику

Требуется автор текстов на футбольную тематику. Очень желательно чтобы вы разбирались в теме и она вам была интересна.

Задачи следующие:

- уникальные статьи для описания клубов, копирайт

- прогнозы на предстоящие матчи, рерайт

- новости о клубном футболе, рерайт

На данные момент есть четкое ТЗ, но сотрудничество может быть постоянным: до 100 тысяч знаков копирайта, и 50 тысяч знаков рерайта. Прошу заявки оставлять строго в проекте, прошу сразу указывать расценки за 1000 знаков.