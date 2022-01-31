Небольшой рерайт статей на английском

Нужен автор-рерайтер, который по нашим источникам сделает рерайт нескольких новостных текстов с размещением на админке (этому научим, если надо). Оплата 30 рублей за тысячу символов без пробелов на карту Сбербанка или Приватбанка (для украинцев).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
статья про здоровье, похудение, диету.
Нужен под каждую статью рерайт с призывом к дейсвию купить данный товар можно на сайте или покупал тут итд.
Бюджет 1000р
Статей +- 5-7 штук будет.
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