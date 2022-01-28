Рерайтер-корректор текстов машинного перевода

Приветствую друзья!

Нам требуются люди, которые будут заниматься рерайтом и корректировкой текстов обзоров hi-tech тематики (гаджеты, смартфоны, техника и т. д) после машинного перевода.

Т. е рерайтить и корректировать статьи hi-tech тематики после переводчика, с проверкой на соответствие и оптимизацией текста.

Оплата – от 25 до 35 р. за 1 тыс. символов без пробелов.

Если вы грамотный и разбирающийся в hi-tech тематике человек, ответственный и готовый работать в нашей команде, приглашаем пройти тест - https://forms.gle/TxytzgsenHbBhjLC8

Желаю всем успехов и здоровья!