Рерайт большого объёма текста

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РерайтингЗакрыт28 заявок1031 просмотр
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Срочно нужны авторы в большой проект (на месяц или два, зависит от количества исполнителей) стоимость предлагайте сами. Нужно порядка трёх-четырёх авторов. Тема: обувь, количество знаков сейчас: 200к.

2 года назад
hallen1
35 летЭстония
2 года в сервисе
Была
2 года назад