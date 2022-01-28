Здравствуйте. Нужен качественный рерайтер для написания большого количества однообразных текстов
Статьи для сайта про продвижение в Инстаграм на тему психологии
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Нужно написать статьи для потенциальных психологов, которые хотят продвигать свои услуги в Инстаграм.
С добавлением ключевых слов, читабельные тексты для простых пользователей.
Примерные темы:
- о чем психологу писать в инстаграм
- как взять отзыв у клиента
- каким должен быть аккаунт психолога
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