Статьи для сайта про продвижение в Инстаграм на тему психологии

$2
РерайтингЗавершен11 заявок681 просмотр
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Нужно написать статьи для потенциальных психологов, которые хотят продвигать свои услуги в Инстаграм.

С добавлением ключевых слов, читабельные тексты для простых пользователей.

Примерные темы:

  • о чем психологу писать в инстаграм
  • как взять отзыв у клиента
  • каким должен быть аккаунт психолога
Стоимость 2у.е за 1000 знаков
2 года назад
guest_16419968857746
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tantoitana
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$2
1 день
Рекомендую. Сроки соблюдены, текст граммотный. Думаю сотрудничать дальше
Ясное задание. Оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!