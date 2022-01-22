Рерайт с подбором фото для объявлений

Требуется сделать рерайт текста по 30 объявлениям в сфере недвижимости. Одно объявление будет содержать от 200 до 500 збп. Плюс подобрать и обработать фото под объявления. Где брать, расскажу. Фото нужно подгонять под определённые размеры, обрезать или удалять водяные знаки.

В одном объявлении должно быть примерно от 5 до 10 фото.

Подробно объясню при личном общении.

Требуется ответственный исполнитель, качественно выполняющий работу, "включая голову" и готовый в последствии к постоянному сотрудничеству.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием адекватной цены и сроков.