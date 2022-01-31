Рерайт 10 аннотаций к историям до 600 символов каждый

Добрый день!

Есть 10 загадочных историй о реальных преступлениях = 10 текстов-исходников.

Каждый нужно прочесть и переписать своими словами так, чтобы получилась краткая аннотация к истории (до 600 символов без пробела!). Чтобы вы лучше поняли, что нужно в итоге, мой длинный исходник - это сюжет книги/фильма, ваш короткий текст - его аннотация, которая вызывает интерес и желание узнать как можно больше об этой истории.

Сроки: сдать все 10 текстов нужно до конца этой недели

Оплата: $10

Прикрепляю ТЗ. Изучите, пожалуйста, перед отправкой заявки. Если вы сможете сделать так же - буду рада с вами поработать: https://docs.google.com/document/d/193pIFFuD64ZSV3k_XbtwrG0SZOgg-VUx09Y35mTe3wU/edit?usp=sharing