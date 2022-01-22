Написать 1 статью в Дзен + 1 пост в Инстаграм + 1 продающую рассылку

ТЕМАТИКА: торговое оборудование, маркировка, Честный ЗНАК, малый бизнес в России и всё, что с этим связано.

Оплата: 200 руб за 1000 збп. через систему Solar-staff.

Есть детальные ТЗ с примерами. По сути это переупаковка, рерайт наших бложных статей.

Главное для нас - принести пользу читателю, сориентировать его в быстро меняющемся мире бизнеса. Дополнительно повысить свою экспертизу в глазах читателя и продать товар/услугу.

Необходимо знать особенности этих площадок. Рассматриваю только опытных авторов, которые не пишут канцеляризмом, с умом используют принципы инфостиля и готовы к адекватным правкам.

В ответе напишите свой опыт и 2-3 ссылки на опубликованные статьи с вашим текстом.

Настроена на длительное сотрудничество.