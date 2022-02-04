osadchukdiana00

Диана Осадчук osadchukdiana00

 
23 годаУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер, Email- маркетолог, переводчик

Меня зовут Диана, уже больше года работаю копирайтером удалённо, и месяц назад начала заниматься Email маркетингом. Прошла курсы по копирайтингу от profi.internet и каждый раз стараюсь улучшать свои навыки.

Прошла успешно курсы от Unisender и готова применять свои знания на практике. Кроме этого, свободно владею английским языком выше уровня Upper Intermediate.

Услуги:

  • написание статей, постов для соц. сетей на основе ТЗ;
  • создание текстового контента для сайтов;
  • SEO- статьи;
  • переводы с английского на русский, с русского на английский;
  • разработка контент-плана рассылок;
  • подготовка шаблонов писем;
  • анализ открытий и кликов;
  • анализ и сегментация ЦА.
Мои работы:

  • статьи для турагентства;
  • SEO статьи для сайта производителя фонарей;
  • посты для профиля бизес-леди;
  • перевод сайта с русского на английский.
Навыки:Google Sheets, Unisender, Microsoft Office, Microsoft Excel, Google Analytics, Adobe Photoshop

Выполняю заказы вовремя и качественно.

Написание статейPhotoshop
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