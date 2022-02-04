Копирайтер, Email- маркетолог, переводчик

Меня зовут Диана, уже больше года работаю копирайтером удалённо, и месяц назад начала заниматься Email маркетингом. Прошла курсы по копирайтингу от profi.internet и каждый раз стараюсь улучшать свои навыки.

Прошла успешно курсы от Unisender и готова применять свои знания на практике. Кроме этого, свободно владею английским языком выше уровня Upper Intermediate.

Услуги:

написание статей, постов для соц. сетей на основе ТЗ;

создание текстового контента для сайтов;

SEO- статьи;

переводы с английского на русский, с русского на английский;

разработка контент-плана рассылок;

подготовка шаблонов писем;

анализ открытий и кликов;

анализ и сегментация ЦА.

статьи для турагентства;

SEO статьи для сайта производителя фонарей;

посты для профиля бизес-леди;

перевод сайта с русского на английский.

Google Sheets, Unisender, Microsoft Office, Microsoft Excel, Google Analytics, Adobe Photoshop

Выполняю заказы вовремя и качественно.