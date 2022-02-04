Диана Осадчук osadchukdiana00osadchukdiana00
23 годаУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер, Email- маркетолог, переводчик
Меня зовут Диана, уже больше года работаю копирайтером удалённо, и месяц назад начала заниматься Email маркетингом. Прошла курсы по копирайтингу от profi.internet и каждый раз стараюсь улучшать свои навыки.
Прошла успешно курсы от Unisender и готова применять свои знания на практике. Кроме этого, свободно владею английским языком выше уровня Upper Intermediate.
Услуги:
- написание статей, постов для соц. сетей на основе ТЗ;
- создание текстового контента для сайтов;
- SEO- статьи;
- переводы с английского на русский, с русского на английский;
- разработка контент-плана рассылок;
- подготовка шаблонов писем;
- анализ открытий и кликов;
- анализ и сегментация ЦА.
- статьи для турагентства;
- SEO статьи для сайта производителя фонарей;
- посты для профиля бизес-леди;
- перевод сайта с русского на английский.
Выполняю заказы вовремя и качественно.
Портфолио
- Написание постов для соц. сетей, SEO тексты107 просмотров