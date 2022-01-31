Ищем специалиста в области рерайта.

В таблице Exel требуется заполнить товары в виде различных приложений (Битрикс24, Фейсбук и др.). Нужно сделать рерайт. Вся информация по приложениям есть в интернете. Список приложений предоставляем.

Требования:

Очередность ячеек в таблице менять нельзя. Ячейки не должны дублироваться. Общий объем заказа - более 1 000 0000 символов. Объем 1 описания ~ 1000 ЗБП.

Оплата 50-70 рублей за 1000 ЗБП.