Копирайт/рерайт текста по песку

Добрый день! Есть 10 загадочных историй о реальных преступлениях = 10 текстов-исходников. Каждый нужно прочесть и переписать своими словами так, чтобы получилась краткая аннотация к истории (до 600 символов без пробела!). Чтобы вы лучше поняли, ...