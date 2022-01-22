Рерайт новостей о политике и военной технике

Приветствую друзья! Нам требуются люди, которые будут заниматься рерайтом и корректировкой текстов обзоров hi-tech тематики (гаджеты, смартфоны, техника и т. д) после машинного перевода. Т. е рерайтить и корректировать статьи hi-tech тематики после переводчика, с ...
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Нужен автор-рерайтер, который по нашим источникам сделает рерайт нескольких новостных текстов с размещением на админке (этому научим, если надо). Оплата 30 рублей за тысячу символов без пробелов на карту Сбербанка или Приватбанка (для украинцев).
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