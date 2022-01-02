Vladimir_Kubikov

Требуется специалист для рерайта информации о товарах в таблице Excel. Необходимо заполнить данные по приложениям (Битрикс24, Фейсбук и др.) с соблюдением очередности ячеек и без дублирования. Общий объем заказа превышает 1 000 000 символов, а оплата составляет 50-70 рублей за 1000 знаков без пробелов.