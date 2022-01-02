Vladimir_Kubikov

Ищется ответственный фрилансер для создания профилей на сайтах по предоставленным инструкциям. Необходима работа 2-3 часа в день. Важно следовать указаниям и тщательно выполнять поставленные задачи.
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Ищем специалиста по холодной рассылке для анализа текущей стратегии и разработки новой с целью повышения коэффициента конверсии. Обязанности включают написание привлекательных емейлов и корректировку стратегии. Требуется опыт в успешных кампаниях и отличные навыки письма.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка концепций и дизайна анимации для сайта. Использовать инструменты Figma, Illustrator и After Effects. Уровень выполнения — middle/senior. Ожидается предоставление портфолио и информации о стоимости услуг.Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача заключается в доработке кода в режиме open source с целью создания полноценного продукта. Необходимо обеспечить обмен данными с сайтом через нашу систему. Ожидается проработка технических деталей и функциональности для успешной реализации проекта.Закрыт3 года назад
- $150
Требуется сверстать каталог на базе WP WooCommerce. Задача включает создание стилизованного каталога коннекторов с динамической подгрузкой товаров, Ajax-фильтрацией и поиском. Весь код должен быть размещен в отдельной папке темы. Ожидается чистый, аккуратный код с комментариями. Время выполнения 10+-5 часов.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для рерайта информации о товарах в таблице Excel. Необходимо заполнить данные по приложениям (Битрикс24, Фейсбук и др.) с соблюдением очередности ячеек и без дублирования. Общий объем заказа превышает 1 000 000 символов, а оплата составляет 50-70 рублей за 1000 знаков без пробелов.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для доработки API решения, интегрирующего WooCommerce, Elementor и ACF. Необходимы знания PHP, JS и опыт разработки плагинов для WordPress. Оплата от 5 до 10 USD/час, тестовое задание на 3-5 часов. Полное описание заказа в прикрепленном файле.Закрыт3 года назад
Ищем специалиста для написания SEO-текстов на технические тематики, включая HDMI удлинители и LED-светильники для мебели. Предоставим ТЗ с ключевыми словами и фразами. Оплата: 200 рублей за час подготовки и 4 USD за 1000 знаков без пробелов. Количество часов на подготовку оговаривается заранее.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для доработки API решения, интегрирующего WordPress с внешними сервисами. Необходимы знания PHP, JS и опыт работы с плагинами WooCommerce, Elementor и ACF. Оплата от 5 до 10 USD/час в зависимости от качества работы. Тестовое задание на 3-5 часов обязательно.Закрыт3 года назад