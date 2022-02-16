Сделать рерайт текстов

РерайтингЗавершен5 заявок656 просмотров
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Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про аккумуляторы и батарейки. Нужно написать 50 статей.

Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по ссылка.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма.

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек;

- большое количество заказов.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

2 года назад
Ann_Luts
Анна 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
CNadya
42 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
2 года назад
$1
2 дня
RUB
Надежда выполнила заказ быстро и качественно, соблюдая сроки. Рекомендую как надежного исполнителя!
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