Нужно сделать реррайт на английском языке

Нужен автор-рерайтер, который по нашим источникам сделает рерайт нескольких новостных текстов с размещением на админке (этому научим, если надо). Оплата 30 рублей за тысячу символов без пробелов на карту Сбербанка или Приватбанка (для украинцев).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рирайт на английском языке, примерно 20 000 символов.
Нужно чтоб было минимум 90 процентов уникальности.
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