Требуется сделать рерайт текста и статьей

Добрый день. Требуется сделать рерайт текста о студии и трех статьей. Файлы прикреплены к объявлению. В тексте "о студии" нужно добавить еще абзац с использованием ключевых слов (купить зеркало, заказать зеркала, магазин зеркал, зеркало в ванну, зеркала в прихожую, зеркало с подсветкой,круглое зеркало) Жду от вас инфо о стоимости и сроках