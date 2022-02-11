Рерайт! Требуется несколько текстов на тему крипты

РерайтингЗавершен9 заявок695 просмотров
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Добрый день. Требуется написать несколько текстов на тему криптовалюты. Ничего сложного, просто рерайт, исходник есть.

Разделю на несколько исполнителей. Сделать нужно на среду. Статьи небольшие. Ключей нет, все просто до невозможности. Уникальность требуется хотя бы 90%.

Оплата 50 р. - 1000 симв.

2 года назад
guest_16442351868998
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Motig
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Матвей быстро откликнулся на заявку, всегда был на связи. Работа выполнена быстро, правки внесены. Рекомендую.
Очень приятно было работать, на мои вопросы по поводу работы, всегда отвечали четко и вовремя. Рекомендую!!! И спасибо Вам ещё раз).
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