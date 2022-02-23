Необходимо написать один коментарий о сайте

Нужен автор-рерайтер, который по нашим источникам сделает рерайт нескольких новостных текстов с размещением на админке (этому научим, если надо). Оплата 30 рублей за тысячу символов без пробелов на карту Сбербанка или Приватбанка (для украинцев).