Дизайн коробки

О компании и товаре: Компания производит медные кружки для алкогольных напитков. Сфера деятельности: Клубы, бары, рестораны, ночные заведения Рынок сбыта продукции - США и Канада Наши клиенты: 18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество ...
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Доброго времени суток. Ищу дизайнера, чтобы нарисовал коробку для развивающей игрушки.
Оплата достойная. По всем вопросам по контактам.
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